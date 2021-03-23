23 Mart Salı 2021 Resmi Gazete Kararları

Sosyal medya paylaşımlarıyla olay olan ve yaptığı her açıklama dikkat çeken Pınar Altuğ, özel hayatı hakkında samimi itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncu, yatak odası sırlarını paylaştı. Altuğ, "Bir tarafta senden meme bekleyen bir bebek var, diğer tarafta senden cinsel ilişki bekleyen bir adam var" dedi.