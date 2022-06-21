23 Haziran Perşembe 2022 Resmi Gazete Kararları

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve dolar kurundaki zayıf görünüm 30 lirayı aşan motorin ve bezin fiyatlarında indirimin önünü açtı. Peki, Akaryakıta indirim geldi mi? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte petrol ve akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin detayları…