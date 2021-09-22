23 Eylül Perşembe 2021 Resmi Gazete Kararları

6 parti, parlamenter sistem için ikinci kez masaya oturdu 6 parti, parlamenter sistem için ikinci kez masaya oturdu. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden parlamenter sisteme geçiş adına ortak bir metin oluşturmak için ikinci kez bir araya geldi.