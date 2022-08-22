23 Ağustos Salı 2022 Resmi Gazete Kararları

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-Devlet aracılığıyla da yapılabileceğini bildirdi. Ayrıca bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi.