22 Şubat Salı 2022 Resmi Gazete Kararları

Ankara'da yaşlı çifti 3 kez dolandıran şahıslara rekor ceza 87 yaşında olan Kamuran Türker ve İrfan Türker'den, 'paralarınız teröristlerin eline geçebilir' yalanıyla 4 milyon lira alan sanıklara, 15 yıl hapis; 10 milyon lira da para cezası verildi.