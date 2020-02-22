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22 Şubat 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları

22 Şubat 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları 31047 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün

22 Şubat 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları
22 Şubat 2020 Cumartesi 00:12

22 Şubat 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları

22 Şubat 2020 tarihli ve 31047 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? Resmi Gazete bugün hangi önemli kararlara yer verdi? İşte detaylar..

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik
–– İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– TS EN ISO 6134 Lastik Hortum ve Hortum Takımları-Doygun Buhar İçin-Özellikler Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2020/19)
–– TS 2337-18 Pimler-Bölüm 18: Yivli-Ucu Bombeli-Uzunluğun Yarısına Kadar Yiv Açılmış Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2020/20)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
22 ŞUBAT 2020 Tarihli ve 31047 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #resmi gazete
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