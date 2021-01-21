22 Ocak Cuma 2021 Resmi Gazete Kararları

14 Şubat sevgililer gününe pandemi gölgelesinde sayılı günler kaldı. 2021 yılı korona virüs gölgesinde geçecek sokağa çıkma yasağının muhtemelen devam edeceği için Çiftler birbirlerine 14 şubat sevgililer günü hediyelerini almak için tatlı telaşa girdi. En çok da ''14 Şubat’ta erkek sevgiliye ne hediye alınır?'', Erkeklere Nasıl Hediyeler Alınır? Erkeklere hediye önerileri ve fikirleri, sevgilime Ne alsam, soruları merak ediliyor. Peki 14 Şubat’ta erkek sevgiliye ne hediye alınmalı? İşte 14 Şubat Sevgililer Gününde erkek sevgiliye hediye fikirleri…