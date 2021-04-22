22 Nisan Perşembe 2021 Resmi Gazete Kararları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, son başvuru tarihi 17 mayıs 2021, Türkiye Ulusal Ajansı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile 58 Uzman Yardımcısı, 2 Avukat, 15 Büro Görevlisi ve 5 Sekreter olmak üzere sözleşmeli 80 personel alacak.