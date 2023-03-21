22 Mart Çarşamba 2023 Resmi Gazete Kararları

2023 yılının mart ayında, bu yılki seçim tarihi netlik kazandı. 14 Mayıs olarak belirlenen seçim takvimi için çalışmalar başladı. 14 Mayıs Pazar günü hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de 28. Dönem Milletvekili Genel seçimleri gerçekleştirilecek. Peki sandık görevlileri nasıl belirlenecek?, Sandık görevli ücreti ne kadar olacak? Ülke gündeminde büyük bir yer kaplayan seçim gününe dair vatandaşlar çeşitli konularda da araştırmalar yapmaya başladı.