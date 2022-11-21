22 Kasım Salı 2022 Resmi Gazete Kararları

Orta çağlardan beri sadece 50 kişide görülen son derece nadir bir sendromla dünyaya gelen 17 yaşındaki Lalit Patidar, tüm zorluklara rağmen hayata nasıl sımsıkı tutunduğunu anlattı. Durumunun 6-7 yaşına kadar farkına varamadığını belirten Lalit, "Sokaktaki insanlar bana taş atardı ki bu ne olduğunu bilmeyen küçük bir çocuğa yapılacak en büyük haksızlık. Sıradan insanlardan farklıyım, ben eşsizim. Çoğu zaman farklılıklarımız en büyük gücümüzdür ve kendim olmaktan gurur duyuyorum" dedi.