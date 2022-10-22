22 Ekim Cumartesi 2022 Resmi Gazete Kararları

Son dakika… “Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi, geldi mi?”, “Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu” sorularına yanıt arayan milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren haber geldi. Geçen haftalarda 5 kez üst üste zamlanan akaryakıt fiyatları için indirim haberi geldi. Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,07 lira indirim gelecek. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin ve motorin fiyatları kaç TL? İşte detaylar…