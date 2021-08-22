22 Ağustos Pazar 2021 Resmi Gazete Kararları

Aşı olmayanın hayat burnundan gelecek! Testli günler başlıyor: Aşı olmayanın hayat burnundan gelecek! Aşı yaptırmayan öğretmen ve diğer okul çalışanları haftada iki kez PCR testi vermek zorunda. Eğitim sektörü için bu testler devlet hastanelerinde ücretsiz, özelde parayla. 6 Eylül'den itibaren de uçak ve toplu taşıma aracıyla şehirlerarası yolculukta 48 saat öncesinden PCR testi yaptırılacak. Konser, tiyatro ve sinema gibi faaliyetlere girişte de 'negatif test sonucu' şart olacak.