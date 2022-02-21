21 Şubat Pazartesi 2022 Resmi Gazete Kararları

Omicron'da 3 ani ve acil belirti! Uzmanlar uyardı! Son zamanlarda ishal, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı arttı. Omicron'un bu semptomlara da neden olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar özellikle 65 yaşından büyükleri tedbirli olmaları için uyarıyor.