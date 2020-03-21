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21 Mart 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları

21 Mart 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları TC Resmi Gazete Kararları 31075 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün

21 Mart 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları
21 Mart 2020 Cumartesi 00:03

21 Mart 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları

21 Mart 2020 tarihli ve 31075 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı?  TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hakkari Üniversitesi Mineral ve Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSTEM) Yönetmeliği
TEBLİĞ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/03/2020 Tarihli ve 9252-1, 9252-2 ve 9253 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 21  MART 2020 Tarihli ve 31075  Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #21 mart #son dakika #resmi gazete
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