21 Eylül Çarşamba 2022 Resmi Gazete Kararları

TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar? 3+1, 2+1 TOKİ ev fiyatları ne kadar, sabit mi, zam gelecek mi, taksitlendirme nasıl olacak?, TOKİ'de ödemeler nasıl oluyor? peki Taksitlerimi Nasıl Ödeyeceğim?