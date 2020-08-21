21 Ağustos Cuma Resmi Gazete Kararları

21 Ağustos Cuma tarihli ve 312120 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER 21 Ağustos Cuma 2020 Tarihli ve 31220 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.