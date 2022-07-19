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20 Temmuz Çarşamba 2022 Resmi Gazete Kararları

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20 Temmuz Çarşamba 2022 Resmi Gazete Kararları
Kamusaati
Kamusaati
19 Temmuz 2022 Salı 21:23

20 Temmuz Çarşamba tarihli ve 31898 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün..

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
GENELGE
–– Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2022/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2022 Tarihli ve 2020/4244 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2022 Tarihli ve 2018/21693 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 

20 Temmuz Çarşamba tarihli ve 31898 sayılı Resmi Gazete tamamı için TIKLAYINIZ

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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