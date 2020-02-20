19 Şubat 2020 Çarşamba TC Resmi Gazete Kararları 31044 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün
20 Şubat 2020 Perşembe TC Resmi Gazete Kararları
20 Şubat 2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? Resmi Gazete bugün hangi önemli kararlara yer verdi? İşte detaylar..
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Antalya İli, Kepez İlçesinde Bulunan Kocaçukur Mevkii ve Çevresi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2115)
–– Van İli, İpekyolu ve Gürpınar İlçelerinde Bulunan Turna Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2116)
–– İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesinin Adının “İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2117)
–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 2118)
–– Erzincan İli, Üzümlü İlçesi, Oruçlu Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Ülke Genelinde Yürütülen “100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” Kapsamında Adı Geçen İlçede Yapılacak Konutların İnşası Amacıyla Üzümlü Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2119)
–– Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünlerinin Karayolu veya Demiryolu ile İthali, İhracı ve Transitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2120)
YÖNETMELİKLER
–– Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
İLÂN BÖLÜMÜ
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