20 Ocak Çarşamba 2021 Resmi Gazete Kararları

kıraathaneler açılacak mı? Kafe, lokanta, restoran ve kahveler gibi işletmelerin ne zaman eskisi gibi faaliyetlerine yeniden devam edeceği tüm vatandaşlar tarafından takip edilmeye başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile getirilen kısıtlamalar ile birlikte sokağa çıkma yasakları yeniden uygulamaya koyuldu. İşte normalleşme sürecine ilişkin merak edilen gelişmeler...