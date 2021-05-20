20 Mayıs Perşembe 2021 Resmi Gazete Kararları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında gündeme ilişkin önemli bilgiler açıkladı. Bakan Soylu, Sedat Peker'in fotoğrafını paylaşarak, "Bataklık Operasyonu'nda 2 baron yakaladık. Bunlardan biri Çetin Gören'di. Bu işin içinde bu ve bunun yanındaki kişiler var. İşin içinde FETÖ de var" dedi. Hakkındaki istifa çağrılarıyla ilgili de konuşan Soylu, "Bırakın bu ülkeye ihanet etmeyi, işimi yapamadığımı düşündüğüm an bu koltukta bir saniye kalmam" ifadelerini kullandı.