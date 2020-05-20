20 Mayıs 2020 Çarşamba TC Resmi Gazete Kararları

Kamuda ne kadar işçi çalışıyor? işçilere ne zaman tediye ikramiye ödenecek?, Hangi İşçi ne kadar ikramiye alıyor?, İkramiye hesaplama 2020 Bayramdan önce ikramiyeler yatacak mı? Aralarında 4/D'li sürekli işçilerinde bulunduğu kamu işçilerinin ikramiye tarihi 22 Mayıs. En düşük maaşta ikramiye tutarı ise 948 TL oldu. İşte ilave tediye ödemelerinin 2. taksit detayları...