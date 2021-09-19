20 Eylül Pazartesi 2021 Resmi Gazete Kararları

Babacan'a bir şok daha! Topluca istifa ettiler DEVA Partisi'nde istifalar devam ediyor. Demokrasi ve Atılım Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Tuna Türkyar ve yönetim kurulu üyeleri, partilerinden istifa etti. Türkyar istifa açıklamasında sert ifadeler kullandı.