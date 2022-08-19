20 Ağustos Cumartesi 2022 Resmi Gazete Kararları

Ekonomi Haberleri Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Dün zam gelen motorine bu gece yarısı 1 lira 7 kuruşluk bir zam daha geliyor. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi 25 lirayı aşacak.