2 Haziran 2020 Salı TC Resmi Gazete Kararları

kronik rahatsızlığı olan personeller geri çağırıldı, 1 Haziran sonrası kimler idari izinli sayılacak? ben covid-19 pandemisi nedeniyle hastalığımdan dolayı idari izindeydim 2020/8 sayılı Genelgeye rağmen çağırabilir mi? idari izinler ve esnek çalışma 1 Haziran itibariyle kaldırıldı. Şu ana kadar kurumdan dönmem adına herhangi bi bilgilendirme almadim. Kurumlar mı degerlendirecek dönüşü? Yoksa idari izinliler hala mı izinde?