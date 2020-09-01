2 Eylül Çarşamba Resmi Gazete Kararları

2 Eylül Çarşamba tarihli ve 31232 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI 2 Eylül Çarşamba 2020 Tarihli ve 31232 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.