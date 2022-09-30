2 Ekim Pazar 2022 Resmi Gazete Kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamaların ardından 'Ocak ayında memur ve emekli aylıkları ne kadar olacak?' sorusu akıllara geldi. Enflasyon oranları yükselirken Erdoğan, her kesimi rahatlatacak şekilde artırımlar yapılacağını açıkladı. Ocak 2022'de yılın ilk altı ayı dikkate alınarak memurlara ve memur emeklisine yüzde 41,69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 oranında zam yapılmıştı.