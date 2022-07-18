19 Temmuz Salı 2022 Resmi Gazete Kararları

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural'ın annesi için "Çok çapkındım, bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'Çocuğum var' diyerek çıktı" dedi.