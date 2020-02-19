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19 Şubat 2020 Çarşamba TC Resmi Gazete Kararları

19 Şubat 2020 Çarşamba TC Resmi Gazete Kararları 31044 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün

19 Şubat 2020 Çarşamba TC Resmi Gazete Kararları
19 Şubat 2020 Çarşamba 00:07

19 Şubat 2020 Çarşamba TC Resmi Gazete Kararları

19 Şubat 2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? Resmi Gazete bugün hangi önemli kararlara yer verdi? İşte detaylar..

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği
–– Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
–– Nargile Şişelerinin Üzerine Konulacak Sağlık Uyarılarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/2)
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9185 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9186 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9187 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 9/1/2020 Tarihli ve 2014/4926 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/1/2020 Tarihli ve 2016/8011 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/1/2020 Tarihli ve 2015/4248 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
19 ŞUBAT 2020 Tarihli ve 31044 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #19 şubat resmi gazete #resmi gazate
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