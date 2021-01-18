19 Ocak Salı 2021 Resmi Gazete Kararları

Açıköğretim Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavında tarihler belli oldu. Aof Sınav Takvimi açıklandı Birçok öğrenci bu gelişme sonrası 2021 AÖF final sınav tarihleri ne zaman, saat kaçta? Aof Çıkmış sorular AofKayıt yenileme AOF online sınav gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte tüm bu soruların yanıtları ve detaylar. AÖF sınav giriş ekranı...