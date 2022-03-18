19 Mart Cumartesi 2022 Resmi Gazete Kararları

19 Mart Cumartesi tarihli ve 31780 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün.. 19 Mart Cuma rtesi tarihli ve 31780 sayılı Resmi Gazete tamamı için TIKLAYINIZ

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