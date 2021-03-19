19 Mart Cuma 2021 Resmi Gazete Kararları

İşverenin işyerinde bir kavga meydana gelmesi halinde, kavgayı başlatmayan, karşı tarafı tahrik etmeyen ancak kavgada diğer işçiye karşı fiziki olarak cevap veren işçinin de iş akdini feshetmesi haklı ya da geçerli sebep kapsamında değerlendirilebilir mi ? Yoksa kavgada kusuru olmayan işçinin iş akdinin feshedilmesi ağır bir yaptırım olarak mı kabul edilir.