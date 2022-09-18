19 Eylül Pazartesi 2022 Resmi Gazete Kararları

Bazı haber siteleri ve sosyal medyada yer alan iddiaya göre Milli Eğitim Bakanı Özer’le görüşen bir öğretmen, Bakan’ın kendisine, “Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor” dediğini belirtmiş, iddialar gündeme oturmuştu. Konuya İlişkin Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada bahsi geçen ifadeler yalanlanırken özel sohbetin bağlamından koparıldığı belirtildi.