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19 Aralık Cumartesi Resmi Gazete Kararları

19 Aralık Cumartesi Resmi Gazete Kararları 31339 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Cumhurbaşkanı Atamaları TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, Anayasa mahkemesi kaarları, Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün

19 Aralık Cumartesi Resmi Gazete Kararları
19 Aralık 2020 Cumartesi 00:07
 

19 Aralık Cumrtesi   tarihli ve 31339 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik
–– Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Teknik Servislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2016/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar
DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Başkanlık Kurulunun 2020/62 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

19 Aralık Cumartesi 2020 Tarihli ve 31339 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

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