19 Aralık Cumartesi Resmi Gazete Kararları

Koronavirüs nedeniyle özellikle seyahat eden vatandaşlar, hijyenin ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığı bugünlerde ya ev yapımı ya da ambalajlı gıdalara yöneldi. Kovid-19 yüzünden dikkatli olduklarını söyleyen vatandaşlar daha güvenli buldukları ürünleri tükettiklerini ifade etti.