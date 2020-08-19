19 Ağustos Çarşamba Resmi Gazete Kararları

19 Ağustos Çarşamba tarihli ve 31218 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER 19 Ağustos Çarşamba 2020 Tarihli ve 31218 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.