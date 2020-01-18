18 Ocak 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları 31012 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün...
18 Ocak 2020 Cumartesi TC Resmi Gazete Kararları
18 Ocak 2020 tarihli ve 31012 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? Resmi Gazete bugün hangi önemli kararlara yer verdi? İşte detaylar..
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7217 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi’nin Türkiye’de Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun
TBMM KARARI
1240 Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– TS EN 60282-1 Sigortalar-Yüksek Gerilim-Bölüm:1 Akım Sınırlayıcı Sigortalar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2019/31)
–– TS 1946 Heksan (Gıda Sanayiinde Kullanılan) Standardının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG - MS - 2020/2)
–– Fiyat, Kalite ve Standardlar Dairesi Başkanlığı Tebliği (Tebliğ No: FKS-86/26-27)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG - MS - 2020/3)
–– Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-99/25-26)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG - MS - 2020/4)
–– Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 2)
–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/2)
İLÂN BÖLÜMÜ
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