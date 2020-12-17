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18 Aralık Cuma Resmi Gazete Kararları

18 Aralık Cuma Resmi Gazete Kararları 31338 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Cumhurbaşkanı Atamaları TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, Anayasa mahkemesi kaarları, Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün

18 Aralık Cuma Resmi Gazete Kararları
17 Aralık 2020 Perşembe 13:46
 

18 Aralık Cuma tarihli ve 31338 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı?

 
 

18 Aralık Cuma 2020 Tarihli ve 31338 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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