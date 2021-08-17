18 Ağustos Çarşamba 2021 Resmi Gazete Kararları

MAK Danışmanlık tarafından 5 Ağustos – 14 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan ve 65 ili kapsayan araştırmada vatandaşlara "Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. HDP ve MHP'nin baraj altı kaldığı araştırmada; yüzde 33.9'luk kesim AK Parti, yüzde 22.7'lik kesim CHP, yüzde 14.7'lik kesim ise İYİ Parti'den yana görüş belirtti.