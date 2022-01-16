17 Ocak Pazartesi 2022 Resmi Gazete Kararları

2022 yılı Ösym, Aöf ve MEB Sınav Görevli Ücretleri, Öğretmen Sınav Görev Ücreti, Gözetmen Sınav Ücreti, 2022 yılı Ocak Haziran Ayları arası ilk altı ayında Milli Eğitim Bakanlığı MEB sınav görevlilerine ödenecek ücretler belli oldu, ÖĞRETMENLERİN 2022 OCAK AYI EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU? Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmen 2022 Yılı Ek Ders Ücretleri Net ve Brüt Ne Kadar Oldu? Detaylar haberde..