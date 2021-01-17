17 Ocak Pazar 2021 Resmi Gazete Kararları

Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sırasında konuşmak isteyen EPDK İkinci Başkanı Zekeriya Gökşenli'yi "O mikrofonu milletvekilimize ver. Böylesi daha isabetli olur" diyerek uyardı. EPDK'da başkan olarak Mustafa Yılmaz bulunmasına rağmen ikinci başkan Zekeriya Gökşenli'nin protokolde neden yer aldığı merak konusu oldu. ZEKERİYA GÖKŞENLİ KİMDİR?