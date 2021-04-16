17 Nisan Cumartesi 2021 Resmi Gazete Kararları

17 Nisan Cumartesi 2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Jandarma Genel Komutanlığı Personelinin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...
17 Nisan Cumartesi 2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...
17 NİSAN Cumartesi 2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete tamamı için TIKLAYINIZ
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