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17 Nisan 2020 Cuma TC Resmi Gazete Kararları
17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Esnafa Düşük Faizli Kredi ve Kredi Borçlarının Ertelenmesi TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Milletler Arası Anlaşmalar Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUNLAR
7243 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7244 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
TBMM KARARI
1243 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– 1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 Tarihleri Arasında Silahaltına Alınan Erbaş ve Erlerin Askerlik Hizmet Süresinin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2414)
YÖNETMELİKLER
–– Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/2/2020 Tarihli ve 2015/19545 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
17 Nisan 2020 Cuma Tarihli ve 31102 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
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