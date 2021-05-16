17 Mayıs Pazartesi 2021 Resmi Gazete Kararları

18 yaş altı ile 65 yaş üstü için geçerli olan toplu taşıma yasağı ile ilgili beklenen açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi içerisinde bu yaş grupları içerisinde bulunan kişilerin toplu ulaşım kullanıp kullanamayacaklarını belirtti. Peki, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu ulaşım yasak mı?