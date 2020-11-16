17 Kasım Salı günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

17 Kasım Salı günlük günlük burç yorumları 17 Kasım Salı günlük burç yorumları merak ediliyor. İşte 17 Kasım Salı günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 17 Kasım Salı günlük burçlar
Hangi burçları sağlık konuları bekliyor?
Günlük burç yorumlarında sağlık, para ve ilişkiler konusu araştırılıyor. 17 Kasım 2020 burç yorumları en güncel hâliyle haberimizde...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 17 Kasım Salı günü Ay saat 19.34’e kadar Yay burcunda ilerlemeye devam edecek. Saat 10.54 ile 19.34 arasında boşlukta olan Ay sonrasında ise Oğlak burcuna geçiş yapacak. Annenle ilgili konular önem kazanabilir.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: İkili ilişkilerinde partnerinle birbirinize verdiğiniz destek hayli artıyor. Sabah saatlerinde gündemin değişebilir.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinde yaşayacağın uyumlu enerjiler seni mutlu edebilir. Merkür Uranüs karşıt açısı gündüz saatlerinde sinirsel gerginliklere dikkat etmelisin.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Sabah saatlerinde Ay karşıt burcun olan Oğlak burcuna geçiyor. Günün büyük bir bölümünde eşinle olan ilişkin öne çıkıyor olacak.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Günlük işlerinin yoğunlaşacak olduğu salı günü boyunca sağlığınla ilgili konulara da dikkat etmen gerekiyor. Dizlerinle ilgili rahatsızlıklar baş gösterebilir.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Salı günü boyunca geçmişten gelen konular öne çıkabilir. Gece saatlerinde yanılgılara dikkat etmelisin.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Gün boyunca evinle ilgili düzenlemeler yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Merkür Uranüs karşıt açısının etkin olacağı gün boyunca gerginliklere dikkat etmelisin.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: 17 Kasım Salı günü Ay saat 19.34’e sonrasında Ay Oğlak burcuna geçiş yapacak. Erken saatlerde beklenmedik bir seyahat konusu gündeminde olabilir.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Salı günü günün büyük bir bölümünde parasal konularınla ilgili önemli düzenlemeler yapman gerekebilir. Elinde kalan işleri tamamlamak adına da uygun bir gündesin.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Bireysel konularının öne çıkıyor olacağı salı günü belirli düzenlemeler yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Sağlığına dikkat etmelisin.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Özel ilişkilerinde göreceğin destekler sabah erken saatlerde söz konusu olabilir. Alacağın bir haber bugün seni yapmak istediğin bir konuda teşvik edebilir.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Arkadaşlarınla sabah saatlerinde plan yapmak adına uygun bir gündesin. Saat 10.54 ile 19.34 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmamaya önem vermelisin.
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