17 Haziran Cuma 2022 Resmi Gazete Kararları

SON DAKİKA: Bu gece motorine 1,29 kuruşluk zam yapılmıştı. Litre fiyatı 30 TL'ye dayanan motorine yeni bir zam daha geliyor. Yarından geçerli olmak üzere motorinde 80 kuruş zam bekleniyor. Benzin litre fiyatının ise dün yapılan indirim sonrasında herhangi bir değişikliğe uğraması beklenmiyor. İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin detayları ve güncel benzin ile motorin fiyatları…