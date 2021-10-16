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17 Ekim Pazar 2021 Resmi Gazete Kararları

17 Ekim Pazar işten çıkarma yasağı, atanmalar görevden almalar işte bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...

17 Ekim Pazar 2021 Resmi Gazete Kararları
16 Ekim 2021 Cumartesi 11:04

17 Ekim Pazar 2021 tarihli ve  31631 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
–– Diyanet İşleri Başkanlığında Açık Bulunan İstanbul İl Müftülüğüne, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ’un Görevlendirilmesi Hakkında Karar (Karar: 2021/498)
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar
YÖNETMELİKLER
–– Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/9)
–– Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.ç)
–– Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-58.1.c)
YARGI BÖLÜMÜ
SAYIŞTAY KARARI
–– Sayıştay Başkanlığının 15/10/2021 Tarihli ve 8 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17 Ekim Pazar 2021 tarihli ve 31631 sayılı Resmi Gazete tamamı için TIKLAYINIZ

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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