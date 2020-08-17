17 Ağustos Pazartesi Resmi Gazete Kararları

Kayseri'de, evli ve 2 çocuk annesi kadın, arkadaşlık teklifini reddettiği komşusu hakkında, kendisi ve 2 çocuğunu takip ederek, rahatsız ettiği ve eşini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Kadın uzaklaştırma kararı verilen kişinin ailesini rahatsız ettiğini söyleyerek, "Can güvenliğimiz yok. Beni sürekli takip ediyor. Lütfen sesimizi duyun" dedi.