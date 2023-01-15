16 Ocak Pazartesi 2023 Resmi Gazete Kararları

2023 Milletvekili maaşları merak ediliyor. Yeni yıl ile birlikte Milletvekili maaşları ne kadar oldu araştırılıyor. Asgari ücretlilere ve memurlara yapılan zamlar sonrası 2023 milletvekili maaşları da belli oldu. Peki, Emekli milletvekili maaşı 2023 ne kadar? Milletvekili maaşı 2023: Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor? Milletvekilleri aylık ne kadar maaş alıyor? İşte detaylar haberimizde...