16 Ocak Cumartesi günlük burç yorumları! Koçlar gergin, Oğlaklar kariyer odaklı İşte günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 16 Ocak Cumartesi günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?
Karlı günlere uyandığımız şu günlerde günlük burç yorumları da ilgiyle takip ediliyor. 16 Ocak 2021 burç yorumları sevdiğine açılmayı bekleyenlere müjde veriyor. Özellikle Başak burçları için sevgisini itiraf etme zamanı, Akrep burçları ise enerjili bir güne uyanacak. İşte 16 Ocak 2021 burç yorumları...
16 Ocak 2021 günlük burç yorumları aşk ve para beklentisi olanlara yol gösteriyor. 16 Ocak Cumartesi günü Aslan burcu parasal meselelerle ilgilenirken, Akrepler enerjili bir güne uyanacak. Başaklar için sevgisini itiraf etme zamanı. 16 Ocak Cumartesi günü Ay saat 01.17’de Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçecek ve tüm gün Balık burcunda ilerliyor. İkili ilişkilerimizde enerjiler hayli destekleyici. Sevdiğine açılmak isteyenler için bugün tam zamanı. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleminden 16 Ocak 2021 burç yorumları sizlerle...
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ
16 Ocak Cumartesi günü Ay Kova burcundan Balık burcuna geçecek ve tüm gün Balık burcunda ilerliyor olacak. Arkandan çevrilen işlerle ilgili durumlar söz konusu olabilir, dikkatli olmasın.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA
Arkadaşlarınla birlikte sosyal ağlardan görüşmeler yapabilirsin. Sabah güne başlarken içsel gücün hayli yüksek olacak gözüküyor. Aşk ilişkilerin açısından keyifli enerjiler var.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER
Hedeflerinle ilgili konularda gerekli destekleri bulabileceğin günlerdesin. Hayal gücünün yüksek olacağı bugün sanatsal konularla ilgilenmek isteyebilirsin.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ
Ay’ın Balık burcunda olacağı bugünlerde ruhsal konulara yönelebilirsin. Sabah güne başlarken içsel gücün hayli yüksek.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN
Bugünlerde ortağından veya eşinden parasal anlamda yardım görebilirsin. Ay boşluktan çıkacağı için işlerine odaklanmak adına uygun enerjiler var.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK
Ay karşıt burcunda ilerliyor olacak bugün. İkili ilişkilerinde enerjiler hayli destekleyici. Sevdiğine açılmak istiyorsan bugün tam zamanı.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ
Bu sabah uyanmakta güçlük çekebilirsin. Sorumluluklarınla ilgili fedakarlıklar içerisinde bulunduğun günlerdesin. Özel ilişkilerindeki güzel enerjiler moralini yükseltecek.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP
Ay’ın Balık burcunda olacağı cumartesi günü boyunca çocuklarınla birlikte yaratıcı ve eğitici aktiviteler planlayabilirsiniz. Sabah güne başlarken zihinsel konulardaki enerjin hayli yüksek olacaktır.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY
Ailenle ilgili hassasiyetlerin artacak olabilir bugünlerde. Öğleden sonra güzel gelişmeler seni şaşırtabilir.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK
Kardeşlerin ya da yakın çevre akrabalarınla ilgili hassasiyetlerinin yoğun olacağı bir zaman dilimindesin.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA
Birikimlerini doğru değerlendirmen gereken bir süreçtesin. Senin için önemli bir kadından gelecek destek nedeniyle bir işin çözülebilir.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK
Günlük burç yorumlarında Balık burcu için sağlıkla ilgili konular bugünlerde hassaslaşabilir. Sabah saatlerinde maneviyatının hayli yüksek olduğu bir zaman dilimindesin. Özel ilişkilerinde enerjiler hayli motive edici.