16 Ocak Cumartesi 2021 Resmi Gazete Kararları

Son dakika haberi: Dünyanın en gizemli ülkesi Kuzey Kore yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ülkenin başkentinde Kim Jong-un'un da izlediği bir askeri geçit töreni düzenlendi. Törende denizaltından atılabilen 4 adet yeni füze görücüye çıktı. Kuzey Kore resmi televizyonu ise füzeleri "dünyanın en güçlü silahı" olarak tanıttı.