16 Nisan Cumartesi 2022 Resmi Gazete Kararları

16 Nisan 2022 burç yorumları aşk, sağlık, aile, para ve gelecekle ilgili ipucu veriyor. Peki, 16 Nisan Cumartesi için hangi burca, ne mesaj var? 16 Nisan'da Koç burcu ve İkizler burcu yeni bir aşka yelken açabilir, Terazi burcu ise avantajlı olabilir. Özellikle Terazi Dolunayı ile tüm gözler Terazi burcunda olacak. İşte 16 Nisan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Oğlak, Terazi, Aslan, Başak, Akrep, Yay, Kova ve Balık burcu yorumu…